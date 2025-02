Prima pagina Il Roma in taglio alto: "Salta Garnacho, il Napoli pensa a Maximin e Amuzu"

Il Napoli alla fine andrà su uno tra Allan Saint-Maximin e Francis Amuzu per sostituire Khvicha Kvaratskhelia per il resto della stagione. Più l'ala dell'Al Ahli (in prestito al Fenerbahce) che quella dell'Anderlecht, secondo le ultime indiscrezioni. Intanto sul tema c'è da segnalare anche l'apertura de Il Roma: "Salta Garnacho, il Napoli pensa a Maximin e Amuzu", si legge in prima pagina.