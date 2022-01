Kickest, i 5 migliori calciatori del girone d'andata: ben 3 sono del Napoli!

Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Juan Cuadrado, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Pellegrini. Sono questi i cinque migliori calciatori per punti media nel Fanta statistico di Kickest. Tre, oltre il 50%, sono del Napoli. Koulibaly ha una media di 26,9 punti a partita, al pari di Fabian. Per Di Lorenzo, invece, 25,3 punti medi. I punti sono chiaramente il risultato delle prestazioni dei giocatori in questione.