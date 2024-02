KK - La ricostruzione del caso Osimhen: in ritardo il volo Lagos-Istanbul

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sul caso legato al rientro in ritardo di Victor Osimhen a Napoli

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sul caso legato al rientro in ritardo di Victor Osimhen a Napoli: "Dal Napoli avevano assicurato che stamattina sarebbe arrivato. Ma il volo Lagos-Istanbul è arrivato in ritardo, alle 7.06 e non prima delle 7 com'era programmato, ergo non ci sono stati i tempi per farlo salire sul volo Istanbul-Napoli che è partito alle 8.08.

In quest'ora Osimhen, sembrerebbe non per colpa sua, ha perso l'aereo. Il Napoli si sta prodigando per farlo arrivare oggi alle 18.15. L'alternativa è che parta per Roma e da Roma in auto tornerà a Napoli".