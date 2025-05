Prima pagina Tuttosport insiste: "Chiellini e Conte, brividi Juve"

. Le dimissioni di Francesco Calvo riaprono scenari clamorosi in casa Juventus.

"Chiellini e Conte, brividi Juve": così titola l'edizione odierna di Tuttosport. Le dimissioni di Francesco Calvo riaprono scenari clamorosi in casa Juventus. Il club bianconero, al centro di una possibile rivoluzione dirigenziale e tecnica, guarda al passato per costruire il futuro.Tra i nomi più caldi per un ruolo di primo piano nella nuova area sportiva spicca quello di Giorgio Chiellini.

L’ex capitano bianconero è pronto a tornare a Torino con un incarico di rilievo, riportando con sé la mentalità vincente che ha contraddistinto la sua carriera. Ma non è tutto. In panchina prende quota il possibile ritorno di Antonio Conte, già protagonista di una rinascita juventina nel decennio scorso. Le voci si fanno sempre più insistenti, mentre in società si valutano anche le ipotesi Massara al fianco di Giuntoli.