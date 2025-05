Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Scudetto può essere assegnato in un infrasettimanale"

vedi letture

"Ti voglio". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sulla finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan

"Ti voglio". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sulla finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan. Le due formazioni questa sera si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma, dove non c'è in palio solo il secondo trofeo della stagione ma anche l'accesso diretto alla prossima Europa League. Un discorso importante tanto per il Bologna quanto per il Milan, che al momento non centrerebbero questo traguardo tramite il percorso in campionato.

Spazio anche al duello Scudetto tra Napoli e Inter, che questo fine settimana riprenderanno il proprio cammino in campionato sfidando rispettivamente Parma e Lazio. Il tricolore però potrebbe essere assegnato all'ultimo turno in un giorno infrasettimanale, dato che Como-Inter e Napoli-Cagliari potrebbero giocarsi tra mercoledì e giovedì