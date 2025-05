Prima pagina Corriere dello Sport sull'attesa Scudetto: "Contdown"

"Contdown", i giorni di Conte: vuole spegnere i sogni dell’Inter. Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive dell’entusiasmo azzurro pronto a travolgere Parma: attesi oltre 5.000 tifosi al Tardini per spingere la squadra verso il tricolore. Dopo il match di domenica, il Napoli tornerà al Maradona per affrontare il Cagliari (tra mercoledì e giovedì) e provare a chiudere i conti. Antonio Conte prepara l’assalto decisivo: nodo modulo da sciogliere, ma Raspadori è intoccabile. Lobotka out, pronto Gilmour.

Coppa Italia, è la notte della finale - Stasera all’Olimpico (ore 21) Milan e Bologna si giocano il trofeo. Conceição cerca il secondo titolo stagionale e un pass per l’Europa League. Italiano sogna di entrare nella storia rossoblù: l’ultimo trionfo risale a 51 anni fa. Il presidente Mattarella celebra l’evento: «Grande spettacolo di sport».