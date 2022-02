KK - Osimhen, oggi visita di controllo al volto con il prof. Tartaro

Victor Osimhen è tornato in campo e, in attesa di rientrare da titolare, oggi si sottoporrà ad una visita di controllo al volto con il professor Tartaro che lo ha operato dopo lo scontro di novembre con Skriniar. La visita è prevista per le ore 14. Lo riferisce la redazione di Kiss Kiss Napoli.

