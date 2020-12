KKN - Mertens out per un mese: farà di tutto per esserci in Supercoppa

Distorsione di 1°/2° grado per Dries Mertens, le cui condizioni saranno rivalutate tra tre settimane, come annunciato dalla SSC Napoli nella giornata di ieri. Ma quanto resterà effettivamente fuori il belga? Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, 'Ciro' è volato in Belgio per curarsi e rimarrà indisponibile per circa un mese. L'ex PSV - riferisce la radio ufficiale - farà di tutto per esserci il 20 gennaio in Supercoppa contro la Juventus.