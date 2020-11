KKN - Napoli orfano di Osimhen, si fa largo l'ipotesi Mertens punta centrale

Il Napoli dovrà rinunciare a Victor Osimhen per la partita di domenica contro il Milan di Pioli. Scelte da prendere soprattutto per quanto riguardo l'attacco azzurro, e Gattuso sembra aver preso una direzione precisa: secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della società azzurro, per il tecnico calabrese starebbe prendendo il largo l'ipotesi Dries Mertens come punta centrale al posto dell'attaccante nigeriano.