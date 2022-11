KKN - Ritiro Napoli in Turchia: la data della possibile partenza

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal ha riferito le ultime sul ritiro del Napoli in Turchia

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal ha riferito le ultime sul ritiro del Napoli in Turchia durante la sosta per i Mondiali: “A breve, in questi giorni, la società ufficializzerà il ritiro in Turchia ad Antalya. Da quello che mi risulta la data della possibile partenza degli azzurri dovrebbe essere il 27 novembre”.