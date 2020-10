KKN - Ultime da Castel Volturno: anche oggi prove di 4-2-3-1 per Gattuso

Ancora prove di 4-2-3-1 a Castel Volturno. Anche oggi, come ha fatto sapere il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, Rino Gattuso ha lavorato sul nuovo modulo nel centro tecnico. E' possibile che il tecnico calabrese pensi ad una formazione un po' meno arrembante, visto che di fronte ci sarà un attacco forte come quello dell'Atalanta, ma non s'intende fare nessun passo indietro sul cambio di modulo.