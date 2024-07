Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "L'Inter di Taremi. Juve, serve Todibo"

"L'Inter di Taremi", si legge sull'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano dedica ampio spazio alla vittoria dei nerazzurri in amichevole contro il Las Palmas: "Due gol pure al Las Palmas - si legge sulla rosea -, ora Inzaghi in attacco conta su un titolare in più". Ottima notizia dunque per il tecnico piacentino che può contare su un altro elemento di spessore nel reparto avanzato.

"Serve Todibo", si legge invece per quanto riguarda il mercato bianconero. "Sprint Juve per il difensore e il Nizza lo lascia fuori", ribadisce il quotidiano. Le mosse da parte di Giuntoli sono abbastanza chiare, nelle prossime ore ci potrebbero essere ulteriori offensive da parte del ds bianconero per rafforzare ancor di più la rosa di Thiago Motta.