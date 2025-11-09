Prima pagina

La Gazzetta dello Sport: "Napoli a Bologna, Conte vuole tenere la testa"

La Gazzetta dello Sport: "Napoli a Bologna, Conte vuole tenere la testa"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:45
di Pierpaolo Matrone

Continua il problema "piccole" per il Milan, che dopo il ko interno con la Cremonese e il pareggio contro il Pisa, pareggia anche al Tardini contro il Parma, nel posticipo del sabato sera della 11ª giornata di serie A. I rossoneri si illudono nei primi 25 minuti, portandosi in doppio vantaggio con le reti di Saelemaekers e Leao. Il Parma però riapre la partita prima della fine del primo tempo grazie al secondo goal consecutivo di Bernabè e completa la rimonta nel secondo tempo con Delprato. Pareggia anche la Juventus, inchiodata sullo 0-0 nel derby contro il Torino. Protagonisti dell'incontro i due portieri, Di Gregorio da una parte e Paleari dall'altra.

Due risultati di cui potrebbero approfittarne Napoli, Inter e Roma, impegnate in questa domenica di campionato. Partenopei attesi alla trasferta a Bologna. I giallorossi se la vedranno in casa contro l'Udinese. Mentre i nerazzurri chiuderanno la giornata questa sera a San Siro contro la Lazio. "Napoli a Bologna, Conte vuole tenere la testa", è il titolo dedicato a Bologna-Napoli di oggi.