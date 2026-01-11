Prima pagina La Gazzetta dello Sport su Inter-Napoli: "Scappo o spacco"

vedi letture

"Scappo o spacco". E' questo il titolo de La Gazzetta dello Sport. È il giorno del big match tra Inter e Napoli e la prima pagina è dedicata alla sfida in programma a San Siro alle 20:45, 2oª giornata di Serie A. “Questa è una partita che può indirizzare il cammino" ha detto Chivu nella conferenza stampa di vigilia, che poi ha parlato anche della sfida a distanza con Antonio Conte: “Non è un confronto tra me e lui. Ho una grande stima del Conte allenatore. Io ero ancora giocatore quando lui già allenava, gli ho fatto anche i complimenti. Nel frattempo lui si è evoluto, fa cose più adatte al calcio di oggi. E lo fa bene, è un vincente. Noi giovani allenatori abbiamo tanto da imparare da lui".

Nei nerazzurri pronto a tornare Zielinski e a riformarsi la ThuLa. Nel Napoli non ce la fa a recuperare Neres. Osserva con attenzione il Milan, che alle 15:00 scenderà sul campo del Franchi per affrontare la Fiorentina. Rossoneri che faranno un po’ di turnover nel mezzo, con Loftus-Cheek e Ricci pronti a rilevare Fofana e Modric.