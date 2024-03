I numeri pazzeschi di Osimhen: dal suo rientro segna un gol per tempo, ecco tutti dati

L'apporto di Victor Osimhen alla causa dal momento del suo rientro in campo, nel match contro il Barcellona, è davvero incredibile.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'apporto di Victor Osimhen alla causa dal momento del suo rientro in campo, nel match contro il Barcellona, è davvero incredibile. I numeri del centravanti nigeriano nelle ultime tre partite sono da mettersi le mani tra i capelli: contro Barcellona, Cagliari e Sassuolo l'ex Lille ha collezionato 239 minuti in campo e ha segnato ben cinque gol.

Il calcolo della media è semplice e al contempo pazzesco: Victor segna in media un gol ogni 47 minuti, praticamente una rete per ogni frazione di gioco. Osimhen ha trasformato in gol 5 dei 7 tiri realizzati nello specchio e dei 58 palloni toccati. Di seguito le statistiche dal suo rientro in avanti.

OSIMHEN DAL SUO RIENTRO

Partite: 3

Minuti giocati: 239

Gol: 5

Palloni: 58

Tiri nello specchio: 7