Repubblica ed il tweet che fa rumore: "Nel Napoli non si muove una foglia senza via libera ADL"

"Il calcio onesto" di Atalanta e Inter, quel tweet del Napoli che fa rumore in rete. Così titola un articolo dell'edizione online di Repubblica, dedicato proprio al messaggio postato su Twitter dal Napoli dopo la gara Atalanta-Inter con questo testo: "Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare".

Repubblica sottolinea come "Nel Napoli non si muove una foglia senza il via libera di Aurelio De Laurentiis e c'è quindi una ragionevole certezza: è stato lui la mente del tweet apparso alle 22.40 di ieri sera sull'account ufficiale del suo club"