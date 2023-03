Repubblica - Pirateria in Serie A: quasi 5mln di italiani guardano il calcio con il pezzotto

Quasi 5 milioni di italiani non guardano la Serie A tramite Dazn o Sky, i legittimi broadcaster del campionato.

Quasi 5 milioni di italiani non guardano la Serie A tramite Dazn o Sky, i legittimi broadcaster del campionato. È questa la stima de la Repubblica, che oggi si sofferma sul funzionamento del "pezzotto". Il sistema più diffuso nel mondo della pirateria, spiega il quotidiano, è infatti quello delle IPTV illegali: un decoder, il cui prezzo varia dai 20 ai 400 euro, di per sé assolutamente legale ma che in questo caso viene usato per collegarsi e godere indebitamente dello spettacolo preferito dagli italiani.