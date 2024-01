Sky - Alla scoperta di Popovic: il "nove e mezzo" soffiato a City e Bayern

Matija Popovic è a un passo dall'essere un nuovo giocatore del Napoli. Ecco storia, ruolo e caratteristiche del gioiellino serbo classe 2006

Matija Popovic è a un passo dall'essere un nuovo giocatore del Napoli. Il gioiellino serbo ricercato da tanti club in tutto il mondo, domani sarà a Villa Stuart per svolgere le visite mediche. Poi, verrà ceduto in prestito al Frosinone, dove vivrà la sua prima esperienza in Serie A.

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, racconta storia, ruolo e caratteristiche del classe 2006, attraverso il suo sito ufficiale: "Popovic davanti sa fare tutti i ruoli. Nasce da ala sinistra a piede invertito, ma può giocare anche come centravanti o dietro la punta. E ha provato anche il ruolo di mezzala. In sintesi, un 'nove e mezzo', bravo a creare occasioni ma pure a finalizzare. Un giocatore difficile da trovare, per caratteristiche: 196 centimetri - una struttura fisica ad alto potenziale su cui sta già lavorando - abbinata a dribbling e tecnica.

Nelle giovanili del Partizan ha sempre stupito tutti e bruciato le tappe. Gli scout dei top club si sono accorti di lui all'Europeo U17 dello scorso anno, quando con la sua Serbia ha messo in fila tre assist decisivi per contro Italia e Spagna: 2-0 contro gli azzurrini, 1-1 contro la Roja di Lamine Yamal. MVP. La M di Matija, la P di Popovic. La V? Velocità, quella del secondo passaggio vincente contro l'Italia: scatto sulla fascia e palla dentro.

Non a caso, lo volevano in tanti. Il Napoli ha vinto la corsa. Il suo nome è stato discusso dal Bayern, mentre i dirigenti del Manchester City lo avevano attenzionato durante il viaggio a Belgrado per sfidare la Stella Rossa in Champions, lo scorso dicembre. Decisiva, per gli azzurri, la volontà del calciatore di trasferirsi in Italia. Desiderio che, dopo quasi due settimane di attesa, sta per avverarsi: Napoli e Frosinone lo aspettano".