Sky - Ancora problemi per Osimhen: lascia il campo col ginocchio fasciato

TuttoNapoli.net

Piove sul bagnato in casa Napoli dopo l'eliminazione in Europa League. Victor Osimhen, come riporta Sky Sport, ha lasciato il terreno di gioco a fine della partita persa per 4-2 contro il Barcellona con una vistosa fasciatura al ginocchio destro, lo stesso che lo aveva costretto a partire dalla panchina nella gara contro il Cagliari. Le sue condizione saranno da monitorare nelle prossime ore.