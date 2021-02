Sky - Doppio tampone per il Napoli: seconda tornata in nottata a Genova

Dopo la notizia della positività di Faouzi Ghoulam al Covid-19, e quella ancor peggior di Kalidou Koulibaly, il Napoli ha svolto un giro di tamponi in mattinata, il cui esito dovrebbe arrivare in serata. Un'altra tornata di test verrà effettuata anche in nottata, dopo la mezzanotte, in quel di Genova perché da protocollo in questi casi va fatto un tampone anche nel giorno della partita. A riportarlo è Sky Sport.