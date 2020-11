Sky - Insigne è ormai recuperato: sta bene e contro il Rijeka giocherà

Ieri era presente al San Paolo a supportare i suoi compagni. Giovedì sarà ancora lì, ma stavolta sul terreno di gioco. Lorenzo Insigne sta bene, ha svolto l'intero allenamento in gruppo nella giornata di oggi e contro il Rijeka, nella terza giornata d'Europa League, giocherà. Il recupero procede bene, per cui il capitano sarà convocato e andrà in campo. A riportarlo è Sky Sport.