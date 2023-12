Sky - Juve-Napoli, ultimissime di formazione: Juan Jesus in coppia con Rrahmani, Natan terzino

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultimissime di formazione in vista della partita di questa sera tra Juventus e Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Manuel Pacheco/BernabeuDigital.com

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultimissime di formazione in vista della partita di questa sera tra Juventus e Napoli. In casa bianconera la buona notizia per Massimiliano Allegri è il recupero di Danilo, che comporrà la linea a 3 con Gatti e Bremer. A centrocampo Cambiaso sulla destra e Kostic a sinistra con McKennie e Rabiot al fianco del rientrante Locatelli. In attacco si viaggia verso la conferma di Vlahovic e Chiesa dal primo minuto.

Walter Mazzarri deve invece ancora fare a meno di Olivera e Mario Rui, spazio dunque a Natan a sinistra con Juan Jesus in coppia con Rrahmani. A centrocampo torna Zielinski dal primo minuto a far reparto con Anguissa e Lobotka. In attacco nessun dubbio: Osimhen riferimento centrale, mentre sugli esterni ci saranno Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri