Sky - Koulibaly, c'è la data per il rientro: il Napoli proverà anche ad anticipare i tempi

Il Napoli lavora per sfoltire i giocatori ancora fermi ai box a causa di infortuni. Uno di questi è Kalidou Koulibaly, che pare però possa recuperare in tempi relativamente brevi: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il difensore senegalese rientrerà sicuramente entro il 17 gennaio, anche se lo staff starebbe lavorando per provare a renderlo disponibile già per il 10, quando il Napoli dovrà affrontare l'Udinese in campionato.