Sky - La Juve non cambia programma: alle 11 la rifinitura, stasera andrà in campo

La Juventus non cambierà il suo programma fissato per il giorno della partita. Alle 11, riporta 'Sky', la squadra di Andrea Pirlo scenderà in campo per la rifinitura e questa sera sarà regolarmente all'Allianz Stadium. Dopo il comunicato di ieri, in cui il club bianconero ha chiarito la sua posizione, la Juventus non ha in programma ulteriori comunicati e preparerà questa giornata come se stasera si dovesse scendere in campo. Anche se è il Napoli non è partito per Torino.