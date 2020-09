Sky - La probabile formazione per il Parma: staffetta Mertens-Osimhen, sorpresa tra i pali

Chi tra Dries Mertens e Victor Osimhen al centro dell'attacco nella prima di campionato contro il Parma? Il ballottaggio, come prevedibile, va in scena fin da subito. Secondo Sky Sport, il belga è in vantaggio sull'ex Lille, ma nell'arco dei 90 minuti è verosimile una staffetta. Rino Gattuso dovrebbe ripartire dal 4-3-3, con Insigne e Politano titolari sulle fasce d'attacco. Di seguito la probabile formazione dell'emittente satellitare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne