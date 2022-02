Sky - Non è certo il rientro di Osimhen dal 1': ballottaggio aperto con Mertens

Non è sicuro che Victor Osimhen torni titolare nella sfida di domenica contro il Venezia. D'altronde Dries Mertens, l'altro centravanti, il centravanti diverso, è l'uomo che in questo periodo ha segnato con maggiore regolarità, colui che ha trascinato la squadra, pertanto è complicato metterlo in panchina. La tentazione di schierare il nigeriano Luciano Spalletti ce l'ha, anche perché il giocatore sta bene e ha preso confidenza con la mascherina. Ma il ballottaggio è aperto. A scriverlo è Sky Sport.