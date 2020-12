Sky - Osimhen, anche l'Inter a rischio: ecco i tempi di recupero

Si allungano i tempi di recupero per Victor Osimhen. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, l'attaccante nigeriano potrebbe ritrovare il terreno di gioco non prima del 20 dicembre circa. Se così fosse il numero 9 salterebbe la sfida con l'Inter, provando così a recuperare per la sfida con la Lazio in programma proprio il 20 dicembre.