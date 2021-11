Sky - Osimhen, minimo un mese fuori: saranno inserite placche al titanio

Nel corso di Sky Calcio Club, il giornalsta Sky Massimo Ugolini ha riferito le ultime sull'infortunio e i tempi di recupero di Victor Osimhen: “Diagnosi abbastanza impietose, il giocatore sarà operato nelle prossime ore. Da quello che filtra Osimhen dovrebbe restare fermo almeno un mese. Potrebbe farcela per la Coppa d’Africa, ma salterebbe il prossimo mese di gare importanti che attende il Napoli, compreso il Milan. Attenzione però, i tempi di recupero saranno dati solamente dal dottore che opererà l’attaccante, ci sono delle placche al titanio dal profilo molto sottile da inserire. Si valuterà poi se sarà indossata una maschera protettiva per velocizzare i tempi del ritorno in campo del nigeriano”.