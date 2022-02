Sky - Osimhen non preoccupa, ma per Cagliari pronto Petagna: l'ex Spal favorito su Mertens

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha riferito ai microfoni dell'emittente satellitare le ultime da Castel Volturno in vista della trasferta di Cagliari: "Victor Osimhen ha svolto personalizzato precauzionale, non c’è grande preoccupazione. L'attaccante nigeriano non è al meglio e potrebbe essere sostituito da Petagna. In questo momento le possibilità di vedere l'ex Spal nel ruolo di prima punta dal primo minuto sono superiori a quelle di Mertens. Sulla trequarti, con Zielinski, dovrebbero esserci Ounas ed Elmas".