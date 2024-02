Sky - Osimhen salta il Genoa, ma col Barcellona tornerà titolare

A causa di un volo partito in ritardo da Lagos, direzione Istanbul per lo scalo, Victor Osimhen non è riuscito a rientrare in mattinata in Italia

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it A causa di un volo partito in ritardo da Lagos, direzione Istanbul per lo scalo, Victor Osimhen non è riuscito a rientrare in mattinata in Italia ed è ancora in viaggio. La speranza, stando a quanto riferito da Sky Sport, è averlo nel pomeriggio. Già se fosse arrivato in orario sarebbe stata da valutare la possibilità di averlo con il Genoa. Ora, a questo punto, sabato pomeriggio il centravanti nigeriano non ci sarà e la notte col Barcellona, mercoledì prossimo, diventerà la sua notte.