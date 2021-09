Sky - Problema al flessore per Lobotka: a forte rischio la gara con la Juventus

La presenza di Stanislav Lobotka nel match di sabato alle ore 18 contro la Juventus è a forte rischio. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il centrocampista slovacco ha rimediato un problema al flessore in nazionale. Il calciatore, uscito anzitempo ieri contro Cipro, ha accusato un fastidio e il ct Tarkovic l’ha immediatamente sostituito. Il suo impiego contro la Juve è fortemente in bilico e aumenterebbe i problemi in un reparto già privo di Demme e Zielinski.