Sky - Tuanzebe non ci sarà con la Juve: il tesseramento sarà tortuoso

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il tesseramento di Tuanzebe è un po' tortuoso. Ci vuole un po' di pazienza. Non ci sono i presupposti per averlo a disposizione con la Juventus. Penso che di fatto ci sia l'accordo e ci siano tutte le volontà, ma i tempi sono obbligati. Non è in discussione l'operazione, ma serve pazienza".