Sportitalia - Osimhen out anche con la Samp, spunta la data per il recupero

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha riportato le ultime in casa Napoli direttamente dal centro sportivo di Castel Volturno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Allenamento sotto la pioggia. Non ci sarà Osimhen che ha svolto lavoro differenziato, infortunio che lo tiene molto tempo lontano dal campo. La speranza è di poterlo recuperare per la sfida contro la Lazio, passerà ancora un po' di tempo. Per Gattuso stavolta non ci sarà tanto turnover, è tempo di fare delle scelte. Quella contro la Real Sociedad è una partita da vincere, il Napoli vuole vincere per arrivare primo nel girone".