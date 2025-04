Tmw - Due assenze pesanti, ma Conte ha sciolto i dubbi: ultime di formazione

vedi letture

Chi giocherà contro il Monza domani alle 18? Chi sceglierà Antonio Conte? Le ultime di formazioni arrivano da Tuttomercatoweb.com: "Due assenze pesanti in difesa e due rientri importanti. Antonio Conte per la sfida al Monza dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, con una scelta obbligata in difesa: la prima da titolare in campionato per Rafa Marin.

Il tecnico ritrova invece Di Lorenzo e Anguissa, che riprenderanno i loro posti dopo la squalifica scontata contro l’Empoli. Difesa dunque con Meret tra i pali, Di Lorenzo e Olivera esterni, Rrahmani e Rafa Marin centrali. A centrocampo c’è Lobotka in regia, con McTominay e Anguissa al centro. Attacco confermatissimo: Politano a destra, David Neres sull’altra fascia e Lukaku al centro.