Tmw - Kvara-Osi sostituiti da Garcia... come da Spalletti: per i numeri non c'è differenza

Nervi a fior di pelle in casa Napoli, dove le ultime gare di campionato sono state caratterizzate da una gestione piuttosto complicata per Rudi Garcia.

Khvicha Kvaratskhelia vede subentrargli Zerbin e non le manda a dire. Victor Osimhen sbaglia un rigore e fa capire in maniera piuttosto palese di non aver gradito la sostituzione, mentre il georgiano offre il bis. Nervi a fior di pelle in casa Napoli, dove le ultime gare di campionato sono state caratterizzate da una gestione piuttosto complicata per Rudi Garcia. I numeri, del resto, non sorridono certo al tecnico francese: otto punti nelle prime cinque giornate. Già sette in meno dell'Inter capolista, meno quattro rispetto al Napoli versione Luciano Spalletti: è il confronto, impossibile o meno, che l'ex Lille è inevitabile.

Cosa è cambiato? Nei numeri di Osimhen e Kvaratskhelia, in realtà, pochissimo. Dal punto di vista delle sostituzioni, Garcia ha usato un metro molto simile a quello del suo predecessore. Che non aveva sempre schierato il georgiano da titolare e viceversa lo aveva sempre sostituito, esattamente come fatto dal transalpino. Anche il minutaggio, confrontando le due annate, è molto vicino: Osimhen ha giocato addirittura 12 minuti in più - specchietto in basso, sono esclusi i recuperi - rispetto all'avvio di stagione nell'anno dello scudetto.

È questione di timing. Cosa spiega, allora, le reazioni nervose dei due giocatori? Il Napoli, s'è detto, sta andando peggio della scorsa stagione. E probabilmente i due fuoriclasse sentono la responsabilità di un avvio più complicato del previsto, mentre l'anno scorso soprattutto Kvaratskhelia era un giovane con tutto da dimostrare e niente da poter pretendere. In più, se i freddi numeri dicono che è cambiato poco, è anche questione di gestione: soltanto contro la Fiorentina, Spalletti sostituì entrambi i suoi assi in una situazione nella quale il Napoli doveva cercare la vittoria, e comunque non era in svantaggio nel risultato. Garcia lo ha fatto sia contro Bologna e Genoa, ma anche contro la Lazio in situazione di svantaggio. In più di un caso, inoltre, la sensazione è che la questione sia anche psicologica: Kvaratskhelia - che non segna da marzo - non è contento di vedersi sostituito da Zerbin, con Lindstrom e Simeone entrambi in panchina. Osimhen non digerisce il cambio dopo un rigore fallito, una scelta che gli preclude la rivalsa. Dato ancora più rilevante: quando li ha tolti dal campo, Garcia non ne ha finora mai ricavato un beneficio nel risultato. Tradotto: i sostituti di Kvara e Osi non hanno cambiato la storia della partita del Napoli. E questo è un elemento che pesa.

I numeri di Osimhen e Kvaratskhelia nelle prime cinque giornate di campionato

Victor Osimhen

2022/2023: cinque presenze da titolare. Due gare da 90 minuti: sostituito all'83', all'84' e al 78'. 425 minuti complessivi, due gol e un assist.

2023/2024: cinque presenze da titolare. Tre gare da 90 minuti: sostituito all'81' e all'86'. 437 minuti complessivi, tre gol.

Khvcha Kvaratskhelia

2022/2023: quattro presenze da titolare, una da subentrante. Nessuna gara da 90 minuti: sostituito al 68', al 70', al 61' e al 68'. 301 minuti complessivi, quattro gol e un assist.

2023/2024: tre presenze da titolare, una da subentrante. Nessuna gara da 90 minuti: sostituito al 66', all'89' e al 76'. 260 minuti complessivi, un assist.