Tmw - La giostra del gol torna a Napoli a secco: Spalletti in un vortice di scontri con Firenze

Fonte: TMW

La giostra del gol torna in Campania con le mani vuote da una trasferta che per l'allenatore suona come "casa" e divenuta invece un inferno di polemiche e uno 0-0 che rallenta la partenza lanciata del suo Napoli. A Firenze le cose non sono andate come Spalletti pensava: il tecnico, apparso su di giri già da inizio gara, è finito in un vortice di scontri personali (anche fisici) con i tifosi di casa alle sue spalle che si è portato fino all'analisi del post, in conferenza stampa. Di gol neanche l'ombra: una palla buona l'ha avuta Lozano, ma non l'ha sfruttata.

Il tecnico, poi, non le ha mandate a dire, scandendo ben bene nei dettagli delle offese ricevute dai tifosi di casa. Tra le altre cose, ha parlato anche di Osimhen e del suo status: "Qui sono tutti sul mercato". Napoli è sospesa in attesa di capire, ma nel frattempo si coccola il nuovo acquisto Raspadori, tra le note migliori del Franchi. Una serata da archiviare per ripartire con energie lontane dalle scorie negative accumulate in Toscana, ma con un punto in tasca che se non fa morale, comunque contribuisce alla classifica.