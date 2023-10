Tmw - Osimhen, solo in un caso si può aprire un'altra pagina azzurra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani della vittoria contro il Lecce, Victor Osimhen ha scritto un messaggio sui suoi canali social con cui ha provato a mettere la parola fine alla pioggia di critiche piovute sul Napoli e su Napoli dopo il video postato su Tik tok dalla società partenopea che ha portato con sé le più impensabili conseguenze. "La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l'anima, e l'amore per lo stemma è incrollabile mentre lo indosso con orgoglio. Le accuse contro il Popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarò grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione", il messaggio del bomber nigeriano che ha smosso col suo malumore anche John Owan Enoh, Ministro dello Sport nigeriano.

Un post scritto e pubblicato per chiudere il caso. Per provarci, almeno, perché in quel messaggio Osimhen non ha mai fatto menzione di una società con cui convive forzatamente dopo una estate trascorsa tra la voglia di firmare altrove un ricchissimo contratto e la necessità - quella del Napoli - di non perdere un altro importantissimo pezzo della squadra che ha conquistato lo Scudetto. Visioni opposte che hanno prodotto uno 0-0: né la partenza, né il rinnovo.

Senza un nuovo contratto, senza clausola, senza volontà di restare, la sua partenza a gennaio o più probabilmente a giugno sarà praticamente scontata. Il caso è chiuso, per ora si va avanti insieme. Ma la crepa resta e senza una vera rappacificazione - che può arrivare solo col rinnovo del contratto - non si può far altro che navigare a vista. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.