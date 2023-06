Tmw - Senza Giuntoli, ADL invaderà anche l'area tecnica?

Il Napoli rischia molto con Garcia. Lo scrive Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb

Il Napoli rischia molto con Garcia. Lo scrive Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Cento nomi pensati. E alla fine De Laurentiis ha optato per Garcia. Sinceramente è una scelta che mi lascia perplesso. Il tecnico francese ha idee di gioco diverse da Spalletti. Avrà bisogno di tempo per conquistare il suo nuovo spogliatoio. E non avrà alle spalle i consigli e la protezione di Giuntoli che presto si libererà dal Napoli. De Laurentiis è uno che ama comandare.

Dopo lo scudetto vinto è ancor più convinto di conoscere il calcio. Finirà per invadere involontariamente l’area tecnica?. Paradossalmente prima ancora del nuovo allenatore serviva un nuovo Giuntoli. Un direttore forte. Bravo ad ascoltare la proprietà ma anche a operare in autonomia. Vediamo come sarà condotta la campagna acquisti. Probabilmente sarebbe giusto smontare il Napoli di Spalletti e provare a costruire il Napoli di Garcia. Ma chi ha la competenza in casa partenopea per dar vita a una rivoluzione così profonda?