Parma-Napoli, partita prevendita: caos biglietti, cosa è successo

E' partita alle 14, presso le ricevitorie autorizzate, la prevendita per i 3500 biglietti a disposizione dei napoletani per Parma-Napoli di domenica sera al Tardini. Settore ospiti a disposizione dei sostenitori azzurri di tutte le regioni, non solo della Campania. Lunghe file in città e in provincia per l'acquisto dei tagliandi.

Secondo l'agenzia stampa AGI, "in molte città campane i tifosi si sono ritrovati davanti a rivendite chiuse o senza tagliandi disponibili. Alla Galleria Umberto, a Napoli, uno dei punti vendita piuù frequentati, la serranda è stata abbassata alle 13.30, tra lo stupore e il malcontento di chi era in fila da ore. Situazioni analoghe sono state segnalate anche in altri luoghi di riferimento, mentre cresce l'esasperazione per un sistema che, ancora una volta, si è fatto trovare impreparato. A rendere tutto piu' complicato ci sono le regole stringenti imposte per il settore ospiti: l'acquisto e' consentito solo ai possessori di Fidelity Card SSC Napoli, ovunque residenti, ma con divieto di vendita online e obbligo di presentare un documento con indicazione di residenza (la patente non basta)".