Sky - Neres non ha ancora i 90': la scelta di Conte per Parma

"Lobotka ko, pronto Gilmour per Parma. C'è l'eventualità per domenica di poter contare anche su Neres. Non ha 90' e allora Conte deciderà se schierarlo subito o a gara in corso partendo con Raspadori e Lukaku". Lo riferisce Francesco Modugno da Castel Volturno. L'inviato Sky è intervenuto a pochi minuti dall'inizio dell'allenamento pomeridiano della squadra allenata da Conte.

Per domenica settore ospiti del Tardini aperto a tutti i tifosi del Napoli, anche quelli non residenti in Campania. Lo ha spiegato il Napoli con una nota ufficiale. "La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Parma-Napoli, in programma domenica 18 maggio 2025, alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma saranno in vendita con le seguenti modalità. I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di mercoledì 14 maggio 2025, presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti è concessa ai soli possessori di fidelity card del Napoli, ovunque residenti, con divieto di vendita on line". Lo si legge sul sito ufficiale del club azzurro.