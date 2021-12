TMW si interroga: "Insigne vale solo una foglia d'acero?"

"Non è più tempo di follie per gli svincolati. Ma Insigne vale solo una foglia d'acero?". Questo il corsivo presente su Tuttomercatoweb dedicato a Lorenzo Insigne, che si interroga sul futuro del capitano del Napoli.

Lorenzo Insigne nei primi giorni del 2022 potrebbe sciogliere definitivamente le riserve sul suo futuro. Il capitano del Napoli al termine di questa stagione quasi certamente dirà addio ai partenopei e metterà la parola fine a un'avventura iniziata da bambino e conclusa con la fascia da capitano, dopo dieci stagioni in prima squadra da protagonista.

Non ci sarà il lieto fine perché il Napoli non può mettere sul piatto un contratto d'altri tempi per il suo capitano. Non può nemmeno confermare le cifre attuali, ovvero un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Non può farlo perché Insigne, leader di questo Napoli, è ragazzo che a 30 anni è spesa più che investimento. E sarebbe spesa non da poco: 5 milioni l'anno per le prossime quattro stagioni vorrebbe dire mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per l'ultimo contratto del capitano. Troppi per De Laurentiis, che ha formulato l'offerta da 3 milioni a stagione più bonus e poi s'è fermato lì, in attesa degli eventi.

Fatto sta che fin qui l'unico club che s'è fatto avanti con un'offerta importante, allettante e convincente è stato il Toronto FC: 5-6 milioni di dollari l'anno più bonus per fare di Insigne il giocatore più pagato della MLS. L'alternativa, l'unica, ad oggi è il Napoli. Alle cifre sopracitate che non sono quelle canadesi. Non sarebbe stato meglio aspettare? Chissà. Più che altro: Insigne, il 10 della Nazionale campione d'Europa, vale solo una foglia d'acero?