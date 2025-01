Top10 Gare 2024 - 1° posto: Conte torna a San Siro da vincitore, il Napoli prova la fuga!

Il 2024 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al primo posto c’è la vittoria a San Siro contro il Milan che lancia gli azzurri allenati da Antonio Conte in una mini fuga in testa alla classifica di Serie A.

1) MILAN-NAPOLI 0-2 (29 ottobre). Come nell’anno del terzo scudetto il Napoli espugna San Siro battendo i rossoneri e prova la fuga in testa alla classifica di Serie A. Il Napoli di Conte vola con 8 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 9 gare, 1 solo gol subito su azione. Gli azzurri la sbloccano subito con Lukaku, che dopo 4 minuti controlla dopo l'imbucata perfetta di McTominay, manda per l’aria Pavlovic e con il sinistro fulmina Maignan. Nel finale del primo tempo arriva il raddoppio di Kvaratskhelia, che innescato da un’altra giocata strepitosa di McTominaym, converge al centro e con un destro chirurgico a giro buca Maignan. Nella ripresa gli azzurri arginano l'assalto rossonero con grande solidità difensiva e portano a casa tre punti fondamentali nel segno di Antonio Conte, che torna a San Siro da vincitore.