Prima pagina Tuttosport amaro: "C'era una volta la Juve"

"C'era una volta la Juve". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul duro ko subito dalla Juventus in casa della Fiorentina. I viola sono passati per 3-0 all'Artemio Franchi, sfruttando le reti di Gosens, Mandragora e Gudmundsson e rifilando una vera e propria batosta alla Juventus. I bianconeri hanno subito una vera e propria umiliazione secondo il quotidiano, a pochi giorni di distanza dal duro 0-4 subito contro l'Atalanta.

Un rendimento che è costato carissimo alla Juventus, che nell'arco di due partite ha subito ben sette gol senza realizzarne uno ma soprattutto ha perso il quarto posto in classifica. La Juve infatti è scivolata in quinta fila, scavalcata dal Bologna di Vincenzo Italiano. Intanto la dirigenza bianconera si sta chiaramente confrontando, visto che in ballo c'è chiaramente anche la conferma di Thiago Motta come tecnico bianconero: Roberto Mancini è già in preallarme.