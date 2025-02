Prima pagina Tuttosport apre col mercato Juventus: "Offerto Gonçalo Ramos"

"Juve, offerto Gonçalo". Questo il titolo in prima pagina dell'ediizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è al mercato della Juventus che potrebbe avere un'ulteriore svolta in questi ultimi giorni. Ieri infatti Mendes sarebbe stato avvisato dalle parti di Torino con l'intenzione di offrire l'attaccante ora in forza al Paris Saint-Germain alla formazione bianconera.