Prima pagina Tuttosport: "Cabal va alla Juve. Inter beffata"

vedi letture

Sembrava già nerazzurro, poi il sorpasso di Giuntoli su Marotta. "Cabal va alla Juve, Inter beffata", intitola Tuttosport in prima pagina: il difensore lascia l'Hellas Verona per 12 milioni di euro complessivi, è atteso a Torino per visite mediche e firma sul contratto con i bianconeri.

Intanto l'Inter si consola con Taremi subito a segno in amichevole contro il Lugano (2 reti e 1 assist), mentre si riaprono due strade per la difesa, Morata si dichiara nuovo innesto del Milan. Hajdari vuole il Torino, Adams si avvicina ai granata, la Roma pianifica un colpo in attacco.

Inter-Juventus - Cabal va alla Juve, Inter beffata