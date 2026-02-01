Prima pagina

Tuttosport: "Gioiello Vergara, ma Di Lorenzo ko. Conte contro tutti"

Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

Tuttosport dedica spazio in prima pagina al successo del Napoli contro la Fiorentina e all'infortunio occorso a Di Lorenzo. "Gioiello Vergara, ma Di Lorenzo ko. Conte contro tutti", si legge in un boxino laterale. In primo piano il mercato della Juventus: "Yildiz aspetta Kolo".