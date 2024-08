Prima pagina Tuttosport: "Koopmeiners e Nico doppietta Juve"

vedi letture

Gli incastri di mercato, in casa Juve, aprono finalmente le porte alle mosse di Giuntoli che continua a lavorare per portare in bianconero Koopmeiners e Nico Gonzalez. Per l'olandese sono infatti pronti 58 milioni, con l'Atalanta alla ricerca di un sostituto, mentre in casa Viola Gonzalez non viene convocato e pare sempre più fuori dal progetto. "Koop e Nico doppietta Juve" si legge nel titolo di Tuttosport in prima pagina.