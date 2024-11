Prima pagina Tuttosport: "La Juve esplora la pista Chilwell"

"La Juve esplora la pista Chilwell" scrive Tuttosport in prima pagina quest'oggi. I bianconeri cercano nuovi rinforzi in difesa ed esplorano la pista Chilwell che al Chelsea non ha spazio e potrebbe partire in prestito a gennaio. Voci sul possibile addio di Danilo, su cui c'è il Vasco. Arthura a Marsiglia con Rabiot? Intanto Milik può ricominciare a correre.

Il Toro - "Cairo inquieto, brivido Vanoli. Ricci, il Milan gioca d'anticipo": temperatura bollente in casa Torino, partita decisiva contro il Monza. Dopo 7 ko negli ultimi 8 incontri, solo la vittoria può tranquillizzare società e spogliatoio. I rossoneri intanto provano a prenotare il regista per giugno: Jovic al Toro a gennaio come acconto?