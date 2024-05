Tuttosport: "Napoli senza Europa, ma è in arrivo Conte"

"De Laurentiis dà il via libera all'ex ct, che può avere Lukaku e Dorgu".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la vittoria di Leclerc al Gran Premio di Montecarlo: "Re Charles!". A centro pagina spazio a Juve e Torino: "Motta, come lo usi Chiesa?". "Toro, l'ultima umiliazione". In taglio basso spazio al Napoli che pareggia con il Lecce e non si qualifica per la Conference League, ma il club azzurro aspetta Conte: "Napoli senza Europa, ma è in arrivo Conte. De Laurentiis dà il via libera all'ex ct, che può avere Lukaku e Dorgu". Di seguito la prima pagina integrale.