Prima pagina Tuttosport scarica Thiago Motta: "Basta così"

Tuttosport in prima pagina dedica spazio anche al Napoli, che è riuscito ad interrompere un digiuno di successi che durava da ben cinque gare.

"Basta così". Titolo abbastanza polemico in prima pagina da parte del quotidiano Tuttosport, fortemente critico nei confronti del tecnico bianconero Thiago Motta. L'umiliazione subita dalla Juventus contro l'Atalanta potrebbe anche costare la panchina all'allenatore, che ha perso uno scontro diretto fondamentale in ottica terzo posto e non solo. La Juve è rimasta con 52 punti, a differenza dell'Atalanta che è salita a quota 58 staccando i bianconeri di sei lunghezze. La suggestione Scudetto, quindi, svanisce del tutto per la Vecchia Signora, che in casa non subiva una sconfitta così larga dal 1967.

NAPOLI - Tuttosport in prima pagina dedica spazio anche al Napoli, che è riuscito ad interrompere un digiuno di successi che durava da ben cinque gare. Gli azzurri sono riusciti a battere la Fiorentina al Maradona, dove le reti di Lukaku e Raspadori sono risultate decisive. Il Napoli, che nella ripresa ha subito il 2-1 firmato Gudmundsson, di conseguenza è rimasto a contatto con l'Inter che guida sempre la classifica con un solo punto di vantaggio sugli azzurri. Tutto in attesa del prossimo turno, dove l'Inter sarà ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium. Trasferta anche per il Napoli, che farà visita al Venezia nel lunch match della domenica.